Мосгорсуд оставил под стражей до 16 апреля мэра Переславля-Залесского

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление до 16 апреля срока содержания под стражей мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий по делу о хищении средств госкорпорации "Роснано", передает корреспондент ТАСС.

Кошурников, учредитель ООО "НТ-Фарма" Руслан Атауллаханов и гендиректор фирмы Евгений Султанов были задержаны 16 ноября 2016 года. Руководители компании обвиняются в растрате, а Кошурников - в превышении должностных полномочий при разрешении строительства завода на охранной территории национального парка "Плещеево озеро".

Своим решением суд отклонил жалобу защиты Кошурникова, которая просила освободить его под залог или подписку о невыезде.

"Разрешение на строительство было выдано при согласовании с национальным парком, это решение анализировалось и подготавливалось всей административной системой города. И раньше были подобные споры с Минприроды, но они решались в рамках гражданского судопроизводства", - рассказал Кошурников. Мэр подчеркнул, что дает показания, сотрудничает со следствием, но вину отрицает. "Речь шла о создании технопарка, важного для нашего маленького города, способного дать рабочие места и налоговые поступления", - сказал он.

В свою очередь следователь сообщил суду о необходимости провести значительный объем следственных действий и о подозрениях о намерении Кошурникова скрыться. "Обстоятельств, которые могут повлечь освобождение Кошурникова от уголовной ответственности, не имеется", - сказал в суде следователь, сославшись при этом на наличие у мэра до задержания загранпаспорта. Следователь также сослался на уклонение Кошурникова от налогов на незадекларированные доходы с суммы более 10 млн рублей от находящегося в Германии фармакологического предприятия.

Представитель прокуратуры поддержала жалобу защиты. "Решение суда о продлении меры пресечения не соответствует закону, а именно - суд не располагал данными о том, что обвиняемый планирует скрыться. Наличие обратных данных, характеризующих обвиняемого положительно, дает основание суду рассмотреть вопрос о смягчении меры пресечения", - сказала прокурор.

Фабула дела

С 2010 года Роснано инвестировала в ООО "НТ-Фарма" более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического завода на территории Переславского района Ярославской области, который планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако руководство проектной компании неоднократно переносило сроки сдачи объекта.

По данным СК, с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима, однако такое разрешение было выдано Кошурниковым.

Султанов частично признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.