ВС Крыма отказал в освобождении члена "меджлиса" Чийгоза

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Верховный суд Крыма не удовлетворил ходатайство защиты об освобождении из-под стражи члена запрещенного в РФ "меджлиса крымских татар" Ахтема Чийгоза, который обвиняется в организации массовых беспорядков у здания парламента республики в феврале 2014 года. Об этом в Twitter сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов.
"В отсутствие доказательств вины Чийгоза в исследованных вещдоках и допросах свидетелей защита ходатайствует об изменении меры пресечения (…) Посовещавшись на месте, судьи решили оставить Ахтема Чийгоза под стражей", - написал Полозов из зала суда. Он уточнил, что, принимая данное решение, судьи сочли, что обстоятельства, влияющие на меру пресечения в отношении Чийгоза, "не изменились".
Посовещавшись на месте, судьи решили оставить Ахтема Чийгоза под стражей. Не изменились обстоятельства, говорят.#FreeChiygoz— Николай Полозов (@nikolai_polozov) 6 февраля 2017 г.
Сегодня в Верховном суде Крыма продолжилось рассмотрение дела в отношении Чийгоза, стороны изучают представленные прокурором вещдоки - видеозаписи с места массовых беспорядков. На прошлой неделе по этому делу в качестве свидетеля был допрошен глава республики Сергей Аксенов.
По данным следствия, в результате беспорядков 26 февраля 2014 года два человека погибли, 79 получили травмы. Организатором беспорядков следствие и прокуратура считают Чийгоза, сам он вину не признает. В качестве предполагаемых участников беспорядков перед судом предстали также Эскендер Кантемиров, Эскендер Эмирвалиев, Мустафа Дегерменджи, Али Асанов и Арсен Юнусов. Уголовное дело против них по решению суда рассматривается отдельно от Чийгоза.