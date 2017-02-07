Ставропольские таможенники задержали 400 кг контрабандных искусственных зубов из Китая

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ставропольские таможенники задержали более 400 кг контрабандных искусственных зубов из Китая, сообщили в пресс-службе Минераловодской таможни.

"Некая фирма вместе с различным медоборудованием пыталась ввезти из Китая незадекларированные 726700 искусственных зубов из пластмассы, общей массой более 400 кг", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено административное дело, товар изъят. "Организация, решившая схитрить при прохождении таможенного контроля, может лишиться товара и заплатить штраф", - отметили в пресс-службе.

Регион деятельности Минераловодской таможни охватывает пять субъектов РФ в СКФО: Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня и Ставропольский край.