Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.02:
$ 58.71
€ 63.16
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ставропольские таможенники задержали 400 кг контрабандных искусственных зубов из Китая

Происшествия
7 февраля, 11:07 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 7, февраля. /ТАСС
Изъяты 726700 зубов из пластмассы, возбуждено административное дело
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ставропольские таможенники задержали более 400 кг контрабандных искусственных зубов из Китая, сообщили в пресс-службе Минераловодской таможни.

"Некая фирма вместе с различным медоборудованием пыталась ввезти из Китая незадекларированные 726700 искусственных зубов из пластмассы, общей массой более 400 кг", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено административное дело, товар изъят. "Организация, решившая схитрить при прохождении таможенного контроля, может лишиться товара и заплатить штраф", - отметили в пресс-службе.

Регион деятельности Минераловодской таможни охватывает пять субъектов РФ в СКФО: Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня и Ставропольский край.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
Интересное
"Люди должны видеть меня". 23 тысячи дней Елизаветы II во главе британской монархии
Россия: времена года
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
2
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
3
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
4
Федор Конюхов вылетел из Рыбинска, чтобы установить мировой рекорд беспосадочного перелета
5
Врач на Камчатке отказался идти на работу к умирающему пациенту
6
Американский ведущий отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине
7
Полиция ищет напавшего на подростка в парке на северо-западе Москвы
Темы дня
Реклама