Ставропольские таможенники задержали 400 кг контрабандных искусственных зубов из Китая

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ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Ставропольские таможенники задержали более 400 кг контрабандных искусственных зубов из Китая, сообщили в пресс-службе Минераловодской таможни.
"Некая фирма вместе с различным медоборудованием пыталась ввезти из Китая незадекларированные 726700 искусственных зубов из пластмассы, общей массой более 400 кг", - сказали в пресс-службе.
Возбуждено административное дело, товар изъят. "Организация, решившая схитрить при прохождении таможенного контроля, может лишиться товара и заплатить штраф", - отметили в пресс-службе.
Регион деятельности Минераловодской таможни охватывает пять субъектов РФ в СКФО: Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня и Ставропольский край.