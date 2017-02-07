Суд взыскал с лагеря "Сямозеро" 2,3 млн рублей по иску департамента соцзащиты Москвы

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Арбитражный суд Москвы взыскал 2,26 млн рублей с лагеря "Парк-отель "Сямозеро", где в июне 2016 года погибли 14 детей, по иску департамента труда и социальной защиты населения Москвы, говорится в материалах инстанции.

"Иск удовлетворить полностью", - отмечается в решении суда.

В инстанции сообщили, что в ноябре 2016 года столичный департамент труда и соцзащиты, курирующий организацию детского отдыха, обратился в суд с иском о взыскании с ООО "Парк-отель "Сямозеро" штрафа в 2 млн 265 тыс. рублей по госконтракту от 3 июня 2016 года.

В августе 2016 года Арбитражный суд Карелии взыскал более 1,5 млн рублей долга и неустойки по договору аренды с ООО "Парк-отель Сямозеро".

ЧП с детьми произошло 18 июня 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по озеру на лодках отправились 47 подростков и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела в связи с происшествием. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест.