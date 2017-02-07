Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд взыскал с лагеря "Сямозеро" 2,3 млн рублей по иску департамента соцзащиты Москвы

Происшествия
7 февраля, 12:32 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
В июне 2016 года на Сямозере в Карелии произошло ЧП, в котором погибли 14 детей
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Арбитражный суд Москвы взыскал 2,26 млн рублей с лагеря "Парк-отель "Сямозеро", где в июне 2016 года погибли 14 детей, по иску департамента труда и социальной защиты населения Москвы, говорится в материалах инстанции.

"Иск удовлетворить полностью", - отмечается в решении суда.

В инстанции сообщили, что в ноябре 2016 года столичный департамент труда и соцзащиты, курирующий организацию детского отдыха, обратился в суд с иском о взыскании с ООО "Парк-отель "Сямозеро" штрафа в 2 млн 265 тыс. рублей по госконтракту от 3 июня 2016 года.

В августе 2016 года Арбитражный суд Карелии взыскал более 1,5 млн рублей долга и неустойки по договору аренды с ООО "Парк-отель Сямозеро".

ЧП с детьми произошло 18 июня 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по озеру на лодках отправились 47 подростков и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей. СК РФ возбудил уголовные дела в связи с происшествием. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Гибель детей на озере в Карелии
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
13
В Амурском заливе горит брошенное судно Yeruslan
Интересное
Россия: времена года
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев одобрил всеобщую бессрочную бесплатную приватизацию имущества
2
Белый дом опубликовал список терактов, недостаточно освещенных в прессе
3
В Москве грабители отобрали у мужчины 10 млн рублей, полученных от продажи квартиры
4
Песков объяснил проверку боеготовности ВКС продолжением подобной практики
5
Строители приступают к сборке сводов арок Керченского моста
6
AliExpress не отменял бесплатную доставку в Россию
7
Кремль согласен в 2023 году проверить, извинится ли журналист Fox перед Путиным
Темы дня
Реклама