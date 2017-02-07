Суд приговорил на сроки от 3,5 до 9 лет трех врачей госпиталя Вишневского

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд приговорил на сроки от 3,5 до девяти лет заключения трех врачей Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени Вишневского, в том числе замначальника госпиталя полковника медицинской службы Сергея Свистунова и заведующего 54-м отделением госпиталя Дмитрия Мокрицкого, признанных виновными в получении взяток у тяжелобольных пациентов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать обвиняемых виновными и приговорить Свистунова к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 4 млн рублей, Мокрицкого - к пяти годам колонии строго режима и штрафу в 2 млн рублей, Мелконяна к 3,5 годам колонии строгого режима", - огласил решение судья.

Свистунова лишили звания полковника медицинской службы.

Ранее в ходе прений сторон гособвинение попросило приговорить Свистунова к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в 8 млн рублей, а также лишить его воинского звания полковника медицинской службы и звания заслуженный врач РФ. Для Мокрицкого и третьего подсудимого - начальника премного отделения госпиталя Мелконяна - гособвинитель потребовал наказания в виде 9 и 7 лет заключения со штрафом в 2,5 млн рублей каждому.

По мнению прокурора, вина подсудимых полностью доказана в ходе предварительного и судебного следствий. Кроме того, причастность подсудимых к инкриминируемым преступлениям подтверждается показаниями Мелконяна, который еще на стадии следствия полностью признал вину и заключил досудебное соглашение. Частично признал вину и Мокрицкий. Главный же фигурант дела Свистунов настаивает на своей невиновности и необоснованности обвинений, выдвинутых против него.

Врачи были задержаны в ноябре 2015 года. Им инкриминируется несколько эпизодов статье 290 УК РФ ("Получение взятки). По данным следствия, госпиталю были выделены квоты на оказание бесплатной медицинской помощи тяжелобольным пациентам, военные медики лично устанавливали расценки на услуги, а деньги пациентов забирали себе. Цена за госпитализацию и лечение, в зависимости от сложности процедуры, могла подниматься с 30 тысяч рублей до 350 тысяч рублей.