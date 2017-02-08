Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.02:
$ 59.19
€ 63.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Крыму без энергоснабжения остаются около 9 тыс. человек в 49 населенных пунктах

Происшествия
8 февраля, 10:47 дата обновления: 8 февраля, 11:42 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Сроки восстановления энергоснабжения в региональном главке МЧС и компании "Крымэнерго" пока не сообщают
Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Около 9 тыс. человек в 49 населенных пунктах Крыма остаются пока без энергоснабжения из-за сильного ветра, сообщило республиканское управление МЧС.

"По состоянию на 10:00 (мск), электроснабжение нарушено в 49 населенных пунктах, из них в 24 - частично. Всего без электроснабжения находятся 9222 человека", - говорится в сообщении.

По информации Минэнерго РФ, без энергоснабжения в регионе остаются 9,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось о 27 населенных пунктах, где из-за непогоды было нарушено энергоснабжение. Сегодня в Крыму действует штормовое предупреждение, дует сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.

Сроки восстановления энергоснабжения в региональном главке МЧС и компании "Крымэнерго" пока не сообщают. Сильный ветер, по прогнозу синоптиков, сохранится на полуострове до утра 10 февраля.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Вынесите мусор: как избавиться от отходов
Кошелек в смартфоне: безопасно ли расплачиваться мобильным устройством
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД КНР предложил США освежить в памяти историю Второй мировой войны
2
Командир батальона "Сомали" Гиви убит в Донецке
3
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
4
СК установил предварительную причину смерти школьника в Кузбассе
5
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
6
Режиссер фильма "Матильда" просит Генпрокуратуру оградить его от "измышлений" Поклонской
7
Губернатор Белгородской области опроверг слухи об отставке
Темы дня
Реклама