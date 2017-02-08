В Крыму без энергоснабжения остаются около 9 тыс. человек в 49 населенных пунктах

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Около 9 тыс. человек в 49 населенных пунктах Крыма остаются пока без энергоснабжения из-за сильного ветра, сообщило республиканское управление МЧС.
"По состоянию на 10:00 (мск), электроснабжение нарушено в 49 населенных пунктах, из них в 24 - частично. Всего без электроснабжения находятся 9222 человека", - говорится в сообщении.
По информации Минэнерго РФ, без энергоснабжения в регионе остаются 9,2 тыс. человек.
Ранее сообщалось о 27 населенных пунктах, где из-за непогоды было нарушено энергоснабжение. Сегодня в Крыму действует штормовое предупреждение, дует сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду.