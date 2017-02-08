Суд поддержал полицейских, вытащивших из машины водителя-инвалида для замера тонировки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Новгородский областной суд отказал в удовлетворении жалобы и не нашел нарушений в действиях сотрудников ГИБДД, вытащивших из машины водителя-инвалида, который препятствовал замеру тонировки. Ситуация в Великом Новгороде получила широкий общественный резонанс.

В январе 2017 года в СМИ и соцсетях было распространено видео, на котором видно, как дорожные полицейские вытаскивают из-за руля молодого человека, отказавшегося пройти в машину ГИБДД, при этом очевидцы комментируют, что в ходе борьбы у водителя оказался сломан протез руки.

"Как указала судья Новгородского областного суда, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии в данном случае события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ, и доказанности вины N. (истца - прим. ТАСС) в его совершении", - говорится в решении ведомства, опубликованном накануне на сайте. Суд также оставил в силе оспариваемый истцом штраф в 500 рублей в качестве административного наказания.

По мнению судьи, водитель, отказываясь представить автомобиль для замера светопропускаемости и выйти из машины, не сообщал сотрудникам полиции о наличии у него инвалидности, а на машине не было специальных знаков. В суде приняли рапорт сотрудника ГИБДД, где сообщалось, что после обнаружения протеза правой руки применение специальных средств в отношении истца было прекращено, прибывшей бригадой скорой помощи повреждений не установлено.

Ранее командир отдельного батальона ГИБДД по городу Алексей Кашников сообщал, что наряд остановил автомобиль за тонировку на стеклах и предложил провести замер, который впоследствии показал, что светопропускная способность составила 34% от требуемой законом. По словам Кашникова, находившийся за рулем 19-летний житель города Чудово "мешал провести замер, опустил стекла". Сотрудники составили протокол о неповиновении, районный суд рассмотрел дело и за неповиновение сотрудникам полиции оштрафовал водителя на 500 рублей, отметил он.

Родственники водителя ранее писали в соцсетях о том, что намерены подать в суд на сотрудников ГИБДД.