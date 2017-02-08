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Суд оставил в СИЗО криминального авторитета Шакро Молодого

Происшествия
8 февраля, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Суд не удовлетворил жалобу защиты Захария Калашова и оставил его под арестом до 15 марта
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным продление ареста до 15 марта обвиняемому в вымогательстве Захарию Калашову, известному как вор в законе по прозвищу Шакро Молодой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд оставил жалобу защиты Калашова без удовлетворения, постановление районного суда - без изменения", - сказал собеседник агентства.

Ранее Тверской суд Москвы продлил до 15 марта срок содержания под стражей в отношении Калашова.

Также суд признал законным продление ареста четырем предполагаемым соучастникам Калашова: бывшему сотруднику Главного управления МВД РФ по борьбе с оргпреступностью Евгению Суржикову, Герману Гамидову, Николаю Николаеву и Савелию Гоновичеву.

В отношении Калашова расследуется два уголовных дела: о вымогательстве и об организации преступного сообщества. При этом в постановлении о возбуждении второго дела Калашов назван лидером преступного сообщества.

В декабре 2015 года возле ресторана Elements на Рочдельской улице в центре Москвы произошла перестрелка между группой из десяти человек, в результате которой двое из них погибли. Следствие считает Калашова главой преступной группы, состоящей из представителей криминального мира, бывших и действующих сотрудников полиции, которые воспользовались хозяйственным спором владельца ресторана со строительной бригадой для вымогательства 8 млн рублей.

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