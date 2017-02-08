Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю девочку в одном из жилых домов на юго-западе Москвы. Об этом в среду ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мужчина напал на несовершеннолетнюю девочку в лифте жилого дома на Балаклавском проспекте в Москве. Он нанес ей ножом ранения лица, пострадавшей удалось спастись. Нападавшим оказался 38-летний дизайнер, который приехал в Москву с Украины", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве подтвердили ТАСС факт нападения, не уточнив подробности.

"Накануне в жилом доме на Балаклавском проспекте несовершеннолетняя зашла в кабину лифта. За ней зашел неизвестный мужчина, который напал на нее, схватив за горло и приставив к лицу нож. Он нанес ей колото-резаные ранения лица, но девочка смогла вырваться на улицу и позвать на помощь. На место происшествия прибыли сотрудники ОВД "Нагорный", уголовного розыска и участковые. В результате обхода по квартирам дома подозреваемый был задержан", - сказали в полиции.

В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.