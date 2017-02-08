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Замерзавшего под Тулой водителя большегруза спасли сотрудники ГИБДД

Происшествия
8 февраля, 22:06 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 8, февраля. /ТАСС
Полицейские накормили водителя бутербродами и горячим чаем, а затем отвезли его в теплое помещение
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ТУЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники экипажа ДПС УГИБДД по Тульской области откликнулись на просьбу о помощи от водителя большегрузного автомобиля, следовавшего из Карачаево-Черкесии в Москву, и выехали на помощь попавшему в трудную ситуацию дальнобойщику: в машине от морозов замерзло топливное оборудование и был риск для мужчины замерзнуть. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД Тульской области.

"В ночь на 8 февраля водитель грузовика позвонил на телефон доверия УМВД по Тульской помощи с просьбой о помощи: на 275 км автотрассы М-4 "Дон" автомобиль остановился из-за того, что, вероятно, перемерз топливопровод. Экипаж ДПС ГИБДД, находящийся ближе других к месту ЧП, отправился на помощь. Приехав на место, сотрудники ГИБДД накормили водителя бутербродами и горячим чаем, а затем отвезли в теплое помещение", - уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что ситуация осложнялась тем, что у водителя еще и закончился газ в автономном устройстве для приготовления пищи и частичного обогрева. Экипаж ДПС помог мужчине заправить устройство газом, после чего отвез водителя к собственному грузовику дожидаться технической помощи.

Собеседник агентства отметил, что сутками ранее сотрудники другого экипажа ДПС на той же трассе "Дон" помогли замерзавшему водителю "Газели", у которой оказались пробиты сразу два колеса. Сотрудники ГИБДД отвезли водителя грузовика к пункту шиномонтажа, а затем уже с исправными колесами водителя вернули к месту остановки "Газели".

В Тульской области с начала недели столбики термометров показывают до минус 15-18 градусов днем и до 28-30 ночью. На федеральных трассах в двух местах на трассах М-2 и М-4 организованы мобильные пункты обогрева для попавших в сложную ситуацию участников дорожного движения.

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