Мужчина упал в шахту служебного лифта в ТЦ на востоке Москвы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мужчина упал в шахту служебного лифта в торговом центре на Монтажной улице в Москве. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "вечером 8 февраля в одном из ТЦ на Монтажной улице в шахте служебного лифта было обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты".

От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев произошедшего и сотрудников ТЦ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.