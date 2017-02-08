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Мужчина упал в шахту служебного лифта в ТЦ на востоке Москвы

Происшествия
8 февраля, 22:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
От полученных травм потерпевший скончался на месте, его личность устанавливается
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Мужчина упал в шахту служебного лифта в торговом центре на Монтажной улице в Москве. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, "вечером 8 февраля в одном из ТЦ на Монтажной улице в шахте служебного лифта было обнаружено тело неизвестного мужчины с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты".

От полученных травм мужчина скончался на месте. Личность погибшего устанавливается.

По данному факту проводится доследственная проверка. В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев произошедшего и сотрудников ТЦ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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