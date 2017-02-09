В США опротестовали уголовные обвинения владельцу украинского пиратского сайта

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Защита владельца одного из самых популярных пиратских файлообменных сайтов Kickass Torrents Артема Ваулина, который проживал на Украине и летом прошлого года был арестован в Польше на основании запроса об экстрадиции Министерства юстиции США, добивается преобразования уголовного дела подзащитного в гражданский иск. Окружной судья Чикаго (штат Иллинойс) Джон Ли, выслушав аргументы сторон, отложил итоговое решение. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из адвокатов харьковчанина Аркадий Бух.

Платформа для пиратов

Он пояснил, что защита Ваулина работает параллельно и в США, и в Польше.

"Уникальность дела состоит в том, что Kickass Torrents, основанный в 2008 году, занимал (в 2016 году) 35-е место в мире по объему трафика. Прокуратура США уверяет, что на нем размещались фильмы и телепередачи в нарушение авторских прав. Аргумент хостинга заключается в том, что он предоставляет желающим только платформу и не несет ответственность за происходящее на ней. Защита настаивает на том, что иск является чисто гражданским, не относится к уголовной сфере и, следовательно, к компетенции прокуратуры", - пояснил адвокат.

Он отметил, что на первом заседании, состоявшемся в Чикаго (штат Иллинойс) 2 февраля, судья Ли взял время на раздумье и не вынес итогового решения сразу. "На практике американские судьи почти никогда не берутся за рассмотрение дел обвиняемых, которые, как Ваулин, находятся на территории другой страны и еще не выданы властям США. Нюанс заключается в том, что, пока обвиняемый не оказался в правовом поле Соединенных Штатов, он считается находящимся в бегах, даже если содержится под стражей в другом государстве и ожидает экстрадиции", - пояснил Бух, добавив, что расценивает колебания судьи как промежуточный успех.

Вопрос о сроках выдачи харьковчанина американским властям ставить пока преждевременно, полагает адвокат. "Защита в Польше плотно занимается делом Ваулина. Это будет длиться долго, возможно, пару лет", - считает он.

Ущерб на миллионы долларов

Минюст США в июле прошлого года называл Ваулина "владельцем самого посещаемого (50 млн активных пользователей) на тот момент незаконного файлообменного сайта". По американским данным, харьковчанин нелегально управлял Kickass Torrents через базирующуюся на Украине подставную компанию Cryptoneat ("Криптонит"). Следствие считает, что его деятельность способствовала "противоправному распространению авторских материалов на сумму более $1 млрд" и нанесла ущерб американским правообладателям на миллионы долларов.

Ваулин обвиняется по четырем пунктам, в том числе в нарушении авторских прав и "заговоре с целью отмывания денег". В случае признания виновным по этим двум пунктам ему грозит до 25 лет тюрьмы.

По данным Минюста, Kickass Torrents действует на 28 языках, его доходы от размещения рекламы достигают от $12 млн до $22,3 млн в год, а стоимость сайта оценивается в $54 млн. Компанию Ваулина подозревают в том, что она использует серверы по всему миру, в том числе в США, и неоднократно меняла доменные имена, которые ранее блокировались в таких странах, как Великобритания, Ирландия, Бельгия, Италия, Дания, Малайзия.