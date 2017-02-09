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В Дагестане в 2016 году задержаны более 300 боевиков и их пособников

Происшествия
9 февраля, 13:14 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 9, февраля. /ТАСС
Как сообщил прокурор республики, в прошлом году в регионе было выявлено 966 преступлений террористического характера
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МАХАЧКАЛА, 9 февраля. /ТАСС/. Более 300 боевиков и их пособников были задержаны в Дагестане в 2016 году, сообщил прокурор республики Рамазан Шахнавазов.

"В ходе проводимых мероприятий задержано 315 участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) и их пособников, при оказании вооруженного сопротивления нейтрализовано 99 бандитов, из них 17 - лидеров", - заявил Шахнавазов на коллегии по итогам работы прокуратуры в 2016 году.

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По его словам, в прошлом году в Дагестане было выявлено 966 преступлений террористического характера, из которых 618 - участие в НВФ либо пособничество незаконным вооруженным формированиям. "Более 80% из выше озвученных преступлений были совершены участниками бандформирований за пределами РФ", - заметил прокурор.

По информации республиканской прокуратуры, в прошлом году также было выявлено 26 преступлений, связанных с финансированием терроризма и НВФ, по ним возбуждено 26 уголовных дел.

В надзорном ведомстве ТАСС также сообщили, что в 2016 году прокуратура Дагестана направила в Генпрокуратуру РФ 19 заключений о наличии в информационных материалах призывов к осуществлению экстремистской деятельности, в Роскомнадзор - 15 заявлений о фактах наличия свободного доступа к материалам, которые внесены в федеральный список экстремистских материалов, и семь заявлений для решения вопроса об ограничении доступа к более 250 информационным ресурсам.

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