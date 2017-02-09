Дело против Михаила Деля не закроют в случае выявления неоднократных побоев детей

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении Михаила Деля не закроют в случае выявления фактов неоднократных избиений приемных детей. Об об этом ТАСС сообщила начальник Управления организации правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства МВД Елена Новосельцева.

Ранее адвокат семьи Дель Михаил Павлов заявлял, что уголовное дело в отношении Михаила Деля может быть прекращено в ближайшее время в связи с декриминализацией ст. 116 УК РФ ("Побои"), по которой и было возбуждено уголовное дело.

"Побои имели место быть. Если там было истязание, то в связи с декриминализацией ст. 116 УК РФ прекращения уголовного дела не будет", - сказала Новосельцева.

По ее словам, если же это был разовый случай, то ст. 116 может быть переквалифицирована на административную. "Но дело в том, что там еще идет комплект статей, поэтому даже если по одному будут прекращать уголовное преследование, то по другим я не думаю, что будут прекращать", - считает представитель МВД.

13 января органы опеки в Москве изъяли у семьи Дель 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По данным заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, семья переехала из Санкт- Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Полицией в отношении Михаила Деля было возбуждено уголовное дело о побоях. В то же время Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей, а органы опеки и соцзащиты не выявили этот факт, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред.

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Закон переводит побои в отношении близких родственников из разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда такой проступок совершен впервые. Закон излагает статью 116 Уголовного кодекса (УК) РФ в новой редакции, и переводит побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений.