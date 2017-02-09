Мощное излучение стало причиной поломки робота-уборщика на АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Мощное радиоактивное излучение стало одной из главных причин выхода из строя робота-уборщика на японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила компания Tokyo Electric Power (TEPCO).

Робот-уборщик, оснащенный водяной пушкой, был запущен внутрь внешней защитной оболочки реактора на втором энергоблоке станции сегодня утром. Однако вскоре специалисты TEPCO были вынуждены отозвать робота, у него возникли неполадки с одной из видеокамер. Аппарат должен был расчистить путь для другого самоходного устройства, с помощью которого планируется более подробно исследовать ситуацию внутри реактора.

Всего робот призван расчистить участок длиной примерно 7 метров. На аппарате установлены три камеры, что позволяет попутно изучать обстановку внутри внешней защитной оболочки. После расчистки туда предполагается запустить радиоуправляемого робота в форме скорпиона длиной 70 см.

Однако план может быть пересмотрен, поскольку внутри защитной оболочки в непосредственной близости от реактора в некоторых местах был зафиксирован мощный уровень радиации. В такой среде робот сможет проработать не более двух часов.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Это привело к расплавлению в трех реакторах ядерного топлива, которое прожгло корпуса этих установок. Это сопровождалось взрывами и выбросом большого массива радиации, что стало причиной заражения прилегающего к АЭС района.