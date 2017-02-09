Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мощное излучение стало причиной поломки робота-уборщика на АЭС "Фукусима-1"

Происшествия
9 февраля, 15:06 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев
Аппарат был предназначен для расчистки пути для другого устройства, с помощью которого планируется более подробно исследовать ситуацию внутри реактора
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Мощное радиоактивное излучение стало одной из главных причин выхода из строя робота-уборщика на японской аварийной АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила компания Tokyo Electric Power (TEPCO).

Робот-уборщик, оснащенный водяной пушкой, был запущен внутрь внешней защитной оболочки реактора на втором энергоблоке станции сегодня утром. Однако вскоре специалисты TEPCO были вынуждены отозвать робота, у него возникли неполадки с одной из видеокамер. Аппарат должен был расчистить путь для другого самоходного устройства, с помощью которого планируется более подробно исследовать ситуацию внутри реактора.

Всего робот призван расчистить участок длиной примерно 7 метров. На аппарате установлены три камеры, что позволяет попутно изучать обстановку внутри внешней защитной оболочки. После расчистки туда предполагается запустить радиоуправляемого робота в форме скорпиона длиной 70 см.

Однако план может быть пересмотрен, поскольку внутри защитной оболочки в непосредственной близости от реактора в некоторых местах был зафиксирован мощный уровень радиации. В такой среде робот сможет проработать не более двух часов.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Это привело к расплавлению в трех реакторах ядерного топлива, которое прожгло корпуса этих установок. Это сопровождалось взрывами и выбросом большого массива радиации, что стало причиной заражения прилегающего к АЭС района.

Смотрите также

В Японии представили нового робота, который обследует реакторы АЭС "Фукусима-1"
Во втором реакторе АЭС "Фукусима-1" зафиксирован смертельный уровень радиации
Под вторым реактором АЭС "Фукусима-1" обнаружено выжженное топливом двухметровое отверстие

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
2
Порошенко объявил о своей встрече с Трампом в ближайшее время
3
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
4
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
7
На юго-востоке МКАД произошло несколько мелких ДТП
Темы дня
Реклама