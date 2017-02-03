В Японии представили нового робота, который обследует реакторы АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 3 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японский исследовательский институт демонтажа ядерных объектов представил в пятницу нового радиоуправляемого робота, который в марте этого года будет направлен на первый реактор АЭС "Фукусима-1" для проведения разведывательных работ.

70-сантиметровый робот имеет вытянутую форму, две клешни, оснащен камерой и управляется дистанционно. Изначально компания - оператор станции Tokyo Electric Power (TEPCO) предполагала направить подобные аппараты на первый и второй реакторы многострадальной АЭС. Однако недавно зафиксированный крайне высокий уровень радиации внутри второго реактора поставил эти планы под вопрос: в условиях отмеченной там интенсивности облучения в 530 зиверт в час, робот сможет проработать не более двух часов.

В четверг TEPCO сообщила, что специалисты компании зафиксировали смертельно опасный уровень радиации внутри второго реактора аварийной АЭС "Фукусима-1". По данным столичной компании-оператора, уровень облучения там составляет 530 зиверт в час. Для сравнения, нормальный для человека уровень радиации составляет 0,0024 зиверта в год, а практически мгновенная смерть наступает при дозе радиации в 20 зиверт. Информация была получена в результате обследования реактора при помощи зонда с камерой.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в трех энергоблоках расплавилось топливо, которое прожгло защитные корпуса реакторов. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого массива радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающего к станции района.