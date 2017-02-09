В Татарстане возбудили дело по факту смерти пациента из-за отказа в госпитализации

КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту смерти пациента в Агрызской Центральной районной больнице. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану, мужчина скончался из-за того, что ему своевременно не была оказана медицинская помощь.

"В Менделеевском МРСО СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" по факту смерти 1 января 2017 года в ГАУЗ "Агрызская ЦРБ" 27-летнего мужчины", - пояснили в ведомстве.

По версии следствия, 31 декабря, находясь дома у родителей в Агрызе, потерпевший поругался с подругой. После чего с колото-резаной раной живота был доставлен бригадой скорой помощи в Агрызскую центральную районную больницу. Однако в медучреждении мужчине долгое время отказывали в госпитализации и оказании помощи, ссылаясь на то, что он прописан в Республике Удмуртия. Пациента отправили на операцию лишь через два часа, в результате несвоевременно оказанной медицинской помощи мужчина скончался после проведенной операции утром 1 января от обильной кровопотери.

Расследование уголовного дела продолжается.