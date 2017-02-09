Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Татарстане возбудили дело по факту смерти пациента из-за отказа в госпитализации

Происшествия
9 февраля, 20:02 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 9, февраля. /ТАСС
По версии следствия, получившему колото-резаную рану живота мужчине отказывали в оказании помощи, ссылаясь на то, что он прописан в Удмуртии
Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 9 февраля. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета России по Татарстану возбудило уголовное дело по факту смерти пациента в Агрызской Центральной районной больнице. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Татарстану, мужчина скончался из-за того, что ему своевременно не была оказана медицинская помощь.

"В Менделеевском МРСО СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей" по факту смерти 1 января 2017 года в ГАУЗ "Агрызская ЦРБ" 27-летнего мужчины", - пояснили в ведомстве.

По версии следствия, 31 декабря, находясь дома у родителей в Агрызе, потерпевший поругался с подругой. После чего с колото-резаной раной живота был доставлен бригадой скорой помощи в Агрызскую центральную районную больницу. Однако в медучреждении мужчине долгое время отказывали в госпитализации и оказании помощи, ссылаясь на то, что он прописан в Республике Удмуртия. Пациента отправили на операцию лишь через два часа, в результате несвоевременно оказанной медицинской помощи мужчина скончался после проведенной операции утром 1 января от обильной кровопотери.

Расследование уголовного дела продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
Александр Хорошавин (второй слева)
4
Генпрокуратура направила в суд дело экс-главы Сахалинской области Хорошавина
7
Потерял управление: в ДТП с автобусом в Гондурасе погибли 23 человека
8
В Омске горит цех по производству пиломатериалов
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
2
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
3
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
4
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
5
Москва подтвердила гибель турецких военнослужащих при случайном ударе ВКС РФ в Алеппо
6
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
7
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителями
Темы дня
Реклама