При пожаре в квартире в Москве погибли три человека

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. В результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы погибли три человека, сообщили ТАСС в медицинских кругах столицы.

Пожар произошел на третьем этаже в квартире дома 26 в Путевом проезде. На пожаре сотрудниками МЧС было спасено и эвакуировано 15 человек, в горящей квартире обнаружены тела двух людей.

"В машине скорой помощи скончался еще один человек, которого пожарные вынесли из горящей квартиры. Пострадавший получил сильное отравление дымом и ожоги тела, спасти его, несмотря на реанимационные действия, не удалось", - сказал собеседник агентства.

Пожар полностью ликвидирован, его причина устанавливается. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.