При пожаре в квартире в Москве погибли три человека

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. В результате пожара в квартире на северо-востоке Москвы погибли три человека, сообщили ТАСС в медицинских кругах столицы.
Пожар произошел на третьем этаже в квартире дома 26 в Путевом проезде. На пожаре сотрудниками МЧС было спасено и эвакуировано 15 человек, в горящей квартире обнаружены тела двух людей.
"В машине скорой помощи скончался еще один человек, которого пожарные вынесли из горящей квартиры. Пострадавший получил сильное отравление дымом и ожоги тела, спасти его, несмотря на реанимационные действия, не удалось", - сказал собеседник агентства.
Пожар полностью ликвидирован, его причина устанавливается. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.