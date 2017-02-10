В Голландии изъято сырье для производства одного миллиарда таблеток экстази

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полиция Голландии изъяла сырье достаточное для производства одного миллиарда таблеток экстази (синтетический наркотик). Как сообщило в четверг агентство Reuters, сотрудники правоохранительных органов провели операцию в деревне Рилланд близ границы с Бельгией.

По данным агентства, стражи порядка обнаружили 100 канистр с водородом, 15 тонн каустической соды и три тысячи литров других химикатов. Стоимость найденных материалов оценивается в несколько тысяч евро.

Информации о задержаниях в связи с находкой пока не поступало.