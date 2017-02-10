В Японии сильный снегопад оставил без света 1,4 тыс. домов

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ТОКИО, 10 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Жители по меньшей мере 1400 домов в городке Кураёси на западе Японии остались без света из-за мощного снегопада, обрушившегося главным образом на префектуру Тоттори. Как сообщила электросетевая компания Chugoku Electric Power Company, причиной стало повреждение оборудования из-за снегопада.
По данным синоптиков, в течение утра в ряде районов Тоттори выпало до 20 см снега. Администрация Кураёси предупредила жителей, что осадки могут продлиться до вечера субботы. В некоторых районах префектуры на всякий случай было решено временно отменить занятия в школах.
Вместе с тем из-за непогоды оказалось нарушено и движение железнодорожного транспорта. На ряде участков поезда не будут ходить до воскресенья. Временно закрыто движение и по некоторым участкам местных автомобильных дорог.