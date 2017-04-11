Полиция начала расследование по факту ночного взрыва в центре Киева

КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Полиция Киева начала расследование по факту ночного взрыва возле одного из офисов в центре Киева, на месте уже обнаружены деформированные фрагменты взрывного устройства. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.

"Взрыв произошел на улице Владимирской около полуночи. В результате взрывной волной повреждены окна и частично фасад двух помещений. На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Во время обследования территории они обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы", - написала она в Facebook, добавив, что пострадавших в результате взрыва нет.

По ее словам, сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, открыто уголовное дело, предварительно, по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.