Полиция начала расследование по факту ночного взрыва в центре Киева

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КИЕВ, 11 апреля. /ТАСС/. Полиция Киева начала расследование по факту ночного взрыва возле одного из офисов в центре Киева, на месте уже обнаружены деформированные фрагменты взрывного устройства. Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик.
"Взрыв произошел на улице Владимирской около полуночи. В результате взрывной волной повреждены окна и частично фасад двух помещений. На месте работала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Во время обследования территории они обнаружили деформированные фрагменты взрывного устройства, которые отправили для проведения экспертизы", - написала она в Facebook, добавив, что пострадавших в результате взрыва нет.
По ее словам, сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия, открыто уголовное дело, предварительно, по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.