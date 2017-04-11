Генпрокуратура РФ направила в суд дело о хищении через интернет у банков 1 млрд рублей

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело участников преступного сообщества, похитивших более 1 млрд рублей у банков через интернет. Как сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной, перед судом предстанут 14 человек.

"По версии следствия, с июля по ноябрь 2014 года Юрий Лысенко организовал преступное сообщество для совершения хищений денежных средств ряда коммерческих банков, в которое вовлек более 17 соучастников. Денежные средства финансовых учреждений похищались путем ввода и модификации компьютерной информации с использованием сети интернет, выполнения операций перевода и снятия денежных средств по банковским картам с их отменой и восстановлением баланса на счетах", - сообщил Куренной.

В результате было похищено свыше 1 млрд рублей.

Кроме того, по данным следствия, участники сообщества с марта по июль 2015 года путем установки в различных банкоматах специальных устройств, позволяющих управлять процессом выдачи банкнот, похитили еще более 5,7 млн рублей.

Заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Юрия Лысенко, Евгения Воробьева, Ивана Крылова, Артема Мазуренко, Михаила Воробьева, Антона Екименко, Дениса Гринева, Максима Усатова, Сергея Махничева, Николая Миловидова, Михаила Орешкина, Олега Родина, Никиты Хаджибекяна и Сергея Чистова. В зависимости от роли каждого им инкриминируются организация преступного сообщества и участие в нем, мошенничество в сфере компьютерной информации и кражи.

Уголовное дело направлено в Мещанский суд Москвы. Оно расследовалось Следственным департаментом МВД России. Ранее в отношении одного из фигурантов - Антона Тестова - был вынесен обвинительный приговор, отметил Куренной. Расследование в отношении других соучастников, объявленных в международный розыск, продолжается.