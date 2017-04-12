Суд решит вопрос о продлении меры пресечения обвиняемым в хищении средств "Роснано"

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МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство следствия о продлении меры пресечения учредителю ООО "НТ-Фарма" Рустаму Атауллаханову и генеральному директору этой компании Евгению Султанову, обвиняемым по делу о хищении средств госкорпорации "Роснано". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Атауллаханов и Султанов были задержаны 16 ноября 2016 года, они обвиняются в растрате. По данному делу также проходит мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников, он обвиняется в превышении должностных полномочий при разрешении строительства завода на охранной территории национального парка "Плещеево озеро".
С 2010 года Роснано инвестировала в ООО "НТ-Фарма" более 1 млрд рублей для строительства фармацевтического завода на территории Переславского района Ярославской области, который планировалось запустить к сентябрю 2012 года. Однако руководство проектной компании неоднократно оттягивало оговоренные сроки.
По данным СК, с целью создания видимости выполнения проекта Атауллаханов и Султанов в 2011 году приобрели у принадлежащего Кошурникову ООО "Протэкт" земельный участок. Кошурников на момент сделки являлся главой Переславского района. Этот участок находится на территории национального парка "Плещеево озеро", в связи с чем выдача разрешения на строительство без письменного согласования с Минприроды России была недопустима, однако такое разрешение было выдано Кошурниковым.
В настоящее время Атауллаханов и Кошурников находятся под арестом, срок которого продлен до 16 апреля. Султанов частично признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием и был помещен под домашний арест.