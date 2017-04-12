Reuters: исполнитель теракта в метро Петербурга ранее был под наблюдением спецслужб Турции

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Подозреваемый в совершении теракта в санкт-петербургском метро Акбаржон Джалилов въехал в Турцию в ноябре 2015 года и был депортирован в декабре 2016-го из-за нарушения визового режима. Находясь в Турции, он привлек внимание спецслужб страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официальный турецкий источник.

Во время пребывания в Турции Джалилов привлек внимание местных спецслужб, однако они не нашли в его действиях ничего противозаконного и никаких действий в отношении него не предприняли, отмечает агентство.

"Его сочли подозрительным из-за связей, которые он имел, но никакие действия не были предприняты, потому что он не совершил ничего противозаконного и не было никаких улик, свидетельствовавших о чем-либо противозаконном", - приводит агентство слова официального турецкого лица.

"Однако этот вопрос не был забыт, и этот человек (Джалилов - прим. ТАСС) был выслан из Турции в декабре 2016 года за нарушение визового режима и условий проживания", - продолжил турецкий представитель. "Въезд в Россию отсюда прошел без проблем, кажется, никаких проблем у него не было".

В Санкт-Петербурге днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв. Жертвами теракта стали 14 человек, еще более 50 пострадали.

Следственный комитет 4 апреля назвал уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова 1995 года рождения, имевшего гражданство России, предполагаемым террористом-смертником, устроившим взрыв.