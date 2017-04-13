Общий травматизм на предприятиях "Норникеля" с 2013 года снизился на 45%

СОЧИ, 13 апреля. /ТАСС/. Новый корпоративный стандарт промышленной безопасности и охраны труда, введенный на предприятиях компании "Норильский никель", позволил с 2013 года почти вдвое снизить уровень травматизма. Об этом сообщил в рамках проходящей в Сочи Всероссийской недели охраны труда директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии компании Игорь Рахимов.

"По сравнению с периодом 2013 года, когда мы начали заниматься безопасностью труда в новом формате, с новым рискоориентированным подходом, уровень общего травматизма снизился примерно на 45%. Наша первоочередная задача - исключить случаи смертельного травматизма, для чего компанией разработана стратегия управления рисками", - отметил Рахимов.

В 2013 году в группе "Норникель" был разработан корпоративный стандарт "Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда". Обучение применению нового стандарта прошли 1,026 тыс. руководителей и членов рабочих групп, 2,872 тыс. линейных руководителей.

Специалисты "Норникеля" разрабатывают мероприятия по снижению вероятности возникновения травмоопасной ситуации. При наличии неустранимых рисков для жизни и здоровья сотрудники имеют право отказаться от работы. В 2016 году оформлено 162 таких отказов, всего с введения положения зафиксировано более 400 случаев, когда сотрудники не выходили на опасное рабочее место.

С этого года компания приступит к внедрению общих требований к безопасности труда в работе с подрядчиками. Стандартом "Управление подрядными организациями в области ПБиОТ" будет установлен порядок выбора подрядчиков в зависимости от соблюдения ими требований правил и норм безопасности, уровня производственного травматизма и аварийности (с соответствующими блокирующими факторами).

"Это позволит нам на этапе выбора подрядной организации предъявлять им наши требования. В переходный период мы готовы к тому, что можем попрощаться с некоторыми нынешними нашими - подрядчиками, не соответствующими этим требованиям", - отметил представитель компании.

ГМК "Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, осмий, селен, рутений и теллур.