Неизвестный предмет взорвался в руках у подростка в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Подросток пострадал в Санкт-Петербурге в результате взрыва неизвестного предмета у него в руках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Сегодня около 18:40 мск на проспекте Кима, 4 в Василеостровском районе Санкт-Петербурга по предварительным данным, у молодого человека в руках оказался неустановленный предмет, который взорвался. В результате подросток пострадал и был госпитализирован. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.
В результате инцидента подросток получил травмы обеих конечностей, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом ТАСС сообщил главный врач Детской городской больницы номер 2 Автандил Микава.
"Он находится у нас в больнице в тяжелом состоянии, у него был шок второй степени, сейчас он в операционной. У него травма обеих конечностей верхних. Состояние его крайне тяжелое", - сказал собеседник агентства.