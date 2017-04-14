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В Ленинградской области при столкновении микроавтобуса и грузовика пострадали 12 человек

Происшествия
14 апреля, 9:36 дата обновления: 14 апреля, 9:44 UTC+3
По данным на 9:00 мск, четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Двенадцать человек пострадали в результате столкновения грузовика и микроавтобуса, которое произошло в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"ДТП при участии фуры и микроавтобуса под Любанью в Тосненском районе. Работают четыре скорых, вертолет санавиации. По данным на 9:00 мск, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии, восемь - средней тяжести и легких. Оказывается вся необходимая помощь", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, детей среди пострадавших нет.

"Оказывается вся необходимая помощь, на месте работают в том числе специалисты Ленинградской областной клинической больницы (ЛОКБ), пострадавшие будут доставлены в травматологические центры второго уровня в Тосно, первого уровня - в ОКБ. Детей и погибших нет", - уточнил собеседник агентства, добавив, что на месте происшествия работает главный хирург Ленобласти Олег Эргашев.

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