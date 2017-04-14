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Состояние пострадавшего от взрыва в Петербурге подростка остается стабильно тяжелым

Происшествия
14 апреля, 13:09 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, апреля. /ТАСС
По словам медиков, жизни юноши ничто не угрожает
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Состояние 17-летнего подростка, пострадавшего накануне вечером в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Детской больнице №2 святой Марии Магдалины, куда госпитализирован юноша.

"На сей момент пострадавший пребывает на отделении реанимации в тяжелом состоянии, обусловленном шоком, последствиями шока, характером полученной им сочетанной взрывной травмы", - сказал главврач Автандил Микава. Угрозы жизни юноши, по словам медика, нет.

Операция длилась более четырех часов. "С начала пребывания несовершеннолетнего (в больнице - ТАСС) ему выполнялись все необходимые диагностические и лечебные мероприятия, очень широкий спектр действий, - отметил Микава. - Детальную информацию мы можем предоставить с согласия пострадавшего, когда сможем войти с ним в контакт, на сегодняшний день этой возможности нет".

Правоохранительные органы Петербурга расследуют уголовное дело по ст. 222 ч. 1 УК РФ - незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, возбужденное накануне следственными органами СК РФ и взятое под контроль прокуратурой города. Следователи опрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения, по делу назначены медицинские и криминалистические экспертизы, по результатам которых можно будет говорить о точной причине и всех обстоятельствах произошедшего.

Подросток получил травмы обеих рук в результате взрыва самодельного взрывного устройства, случившегося накануне около 18:40 мск в районе дома номер 4 по проспекту Кима.

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