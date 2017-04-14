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Из одного из московских храмов украдена старинная икона

Происшествия
14 апреля, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Кража произошла в храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, укравшего старинную икону из московского храма.

"Неизвестный похитил икону из одного из московских храмов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника", - сообщили ТАСС в столичном главке МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".

Как сообщил ТАСС информированный источник, кража произошла в столичном храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.

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