Из одного из московских храмов украдена старинная икона

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, укравшего старинную икону из московского храма.

"Неизвестный похитил икону из одного из московских храмов. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленника", - сообщили ТАСС в столичном главке МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ "Кража".

Как сообщил ТАСС информированный источник, кража произошла в столичном храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.