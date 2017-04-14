СМИ: в Севилье при давке в ходе религиозных процессий пострадали не менее 17 человек

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МАДРИД, 14 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. По меньшей мере 17 человек пострадали в Севилье (автономное сообщество Андалусия) при панике и давке, возникшей в ходе религиозных процессий по случаю Страстной недели. Об этом сообщила газета El Mundo.
По ее информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Как отмечала ранее мэрия города, восемь человек были задержаны в Севилье за нарушения общественного порядка во время процессий. Речь идет в том числе о "хулиганстве и актах вандализма". Инциденты зафиксированы после 04:00 по местному времени (05:00 мск) во время традиционных религиозных шествий в центре Севильи, посмотреть на которые пришли сотни человек.
Задержанные, устроившие беспорядки в разных точках города, пытаясь спровоцировать панику, выкрикивали угрозы в адрес собравшихся. В социальных сетях уже выложены видеозаписи, на которых видно, как испуганные люди, в том числе участники процессий, испуганно убегают с места событий.