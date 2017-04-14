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Экс-глава Марий Эл Маркелов отверг в суде обвинение в коррупции

Происшествия
14 апреля, 15:38 UTC+3
Леонид Маркелов заявил, что не имеет отношения к получению денег за продажу акций
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов в Басманном суде Москвы отверг обвинение в получении взятки в размере 235 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я не признаю вины. На самом деле, я не имею отношения к получению денег за продажу акций, о которых шла речь", - сказал Маркелов на заседании, где рассматривается ходатайство СК о заключении его под стражу.

Как заявил Маркелов в суде, после ухода с должности губернатора он собирался продолжить политическую деятельность. "В настоящее время я безработный, но сейчас ожидаю избрания в Заксобрание республики", - сказал он.

Покупка предприятия как взятка

Согласно фабуле обвинения, за финансовую поддержку птицефабрики "Акашевская" Николай Криваш фиктивно выкупил у Маркелова сельскохозяйственное предприятие "Тепличное" за 250 млн рублей. По мнению следователя, предприятие было убыточным, а покупка его акций была формой взятки Маркелову.

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Маркелова подозревают в получении взятки в 235 млн рублей

Бывший глава республики заявил, что все сделки с акциями "Тепличного" были легальными, а само предприятие располагало 14,5 га теплиц и 3 тыс. голов крупного рогатого скота. "Активы "Тепличного" стоили значительно больше той суммы, о которой говорит следователь. Я оцениваю их в 600 млн рублей", - пояснил Маркелов.

Он сообщил суду, что Криваш скупал сельскохозяйственные активы в республике для получения имущества, которое ему было необходимо при получении кредитов и развития бизнеса. "Криваш собирался создать крупнейшее предприятие по содержанию крупного рогатого скота, а "Тепличное" было стартом для этого направления. Таким образом, мне предъявлены в качестве обвинения пункты, касающиеся хозяйственной деятельности", - заявил Маркелов.

Он подчеркнул, что лоббировал интересы сельскохозяйственных предприятий в республике, выведя ее в лидеры по производству куриного мяса и свинины. "Такое лоббирование было моей прямой обязанностью. Я успешно вел эту деятельность, а моя корысть заключалась в том, чтобы создать рабочие места в умирающей республике", - заключил обвиняемый.

Может скрыться от следствия

Представитель Следственного комитета в суде также приобщил к материалам дела оперативную справку, подтверждающую намерение Маркелова скрыться от правосудия. При этом суд разрешил следователю не оглашать содержание справки, а защита экс-губернатора заявила о голословности доводов следствия.

По мнению следователя, Маркелов действовал, исходя из корыстных интересов в целях личного обогащения. "Маркелов обладал властными полномочиями в республике, что позволило ему обеспечить реализацию преступной схемы", - сказал он. 

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