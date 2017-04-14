Полиция США объявила об аресте мужчины, угрожавшего Трампу

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НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Мужчина, который ограбил магазин огнестрельного оружия и отправил документ угрожающего содержания в Белый дом на имя президента США Дональда Трампа, пойман. Как сообщило Управление полиции округа Рок, объявленный в розыск 32-летний Джозеф Якубовски арестован "без инцидентов и был опознан".
Задержание произведено в пятницу после 06:00 по местному времени (14:00 мск) на ферме в округе Вернон. "В полицию поступила жалоба на мужчину, чьи приметы совпадали с описанием разыскиваемого преступника. Он разбил палатку и отказался покинуть территорию частной собственности, когда его попросили об этом. Местные власти установили оцепление вокруг этого места и вызвали на помощь группу следователей", - уточнил представитель полиции Трой Надсон.
Как сообщалось ранее, Якубовски украл значительное число единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовок, поджег свою машину и скрылся. В местах, где были замечены мужчины, похожие на него по описанию, усилено патрулирование. К поискам было привлечено более 150 сотрудников органов правопорядка.
Как уточнил Надсон, ранее в Белый дом по почте поступила корреспонденция от злоумышленника, представляющая собой программный меморандум на 161 странице. Его подробное содержание власти не раскрывали. В том числе в послании "выражаются недовольство правительством", заметил Надсон.
Местное отделение Федерального бюро расследований объявило награду в размере $10 тысяч за помощь в поимке мужчины. В Висконсин было направлено подкрепление из городов Чикаго (штат Иллинойс), Миннеаполис и Сент-Пол (штат Миннесота).