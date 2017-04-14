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Задержаны трое подозреваемых в участии в конфликте между перевозчиками в Домодедове

Происшествия
14 апреля, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, апреля. /ТАСС
Полицейские продолжают розыск других соучастников данного преступления
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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Подмосковные полицейские задержали подозреваемых в повреждении автобусов компании, занимающейся легальными пассажирскими перевозками в Московской области, которое привело к конфликту между перевозчиками. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области в ходе проведения оперативно- разыскных мероприятий задержаны трое мужчин в возрасте от 27 до 50 лет, подозреваемых в повреждении автобусов компании легальных пассажирских перевозок в Ленинском районе, один из которых является сотрудником организации, занимающейся перевозками граждан нелегально", - сказала она.

В свою очередь информированный источник сообщил ТАСС, что речь идёт о компаниях ООО "Ранд-Транс" и "Сатурн Трэвел".

В феврале в полицию поступили заявления от представителя компании "Ранд-Транс" занимающейся легальными пассажирскими перевозками, о повреждении пяти автобусов Mercedes Sprinter. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье "Хулиганство".

"Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации. Сегодня в Тверском районном суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании им меры пресечения в виде заключения по стражу. Полицейские продолжают проведение мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников данного преступления", - отметила Волк.

10 апреля на 43-м км автодороги "Дон" около ресторана быстрого питания в Домодедове порядка 15 человек устроили стрельбу, в результате которой один человек погиб и трое были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. Было установлено, что инцидент произошел между сотрудниками компании, осуществляющей легальные пассажирские перевозки, и представителями организации, нелегально занимающейся перевозками граждан. Погибший и пострадавшие - сотрудники компании легальных пассажирских перевозок.

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