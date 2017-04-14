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Юноша, получивший в Петербурге травму после взрыва, сам изготовил взрывное устройство

Происшествия
14 апреля, 21:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, апреля. /ТАСС
В региональном управлении СК сообщили, что пострадавший - студент первого курса. Он увлекается химией и сам изготовил бомбу, которая взорвалась в его руках
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. 17-летний юноша, который накануне в Петербурге получил травму обеих рук в результате взрыва, сам изготовил взрывное устройство. Об этом говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета. Накануне было возбуждено дело по статье "Незаконный оборот взрывчатых веществ".

Из материалов уголовного дела следует, что несовершеннолетний является студентом первого курса одного из вузов Санкт-Петербурга. Увлекаясь химией, он, в частности, изготовил самодельное взрывное устройство.

"По факту травмирования подростка в результате взрыва самодельного взрывного устройства следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств")", - отмечают в СК.

Подросток получил травмы обеих рук в результате взрыва самодельного взрывного устройства, случившегося накануне около 18:40 мск в районе дома номер 4 по проспекту Кима. Он находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

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