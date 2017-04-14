Несколько человек задержано по делу об убийстве полицейских в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Не менее четырех человек задержаны по делу об убийстве двух полицейских в Астрахани, которое произошло 4 апреля. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из задержанных Мурад Велиханов.

"Они арестованы не на основании доказанной причастности, а просто как лица, контактировавшие по религиозной линии с напавшими на полицейских. Они познакомились недавно, посещая мечеть. Статья у них у всех общая, дежурная: "Пособничество в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", то есть в рамках основного дела", - уточнил Велиханов.

Он заметил, что ему известно по крайней мере о четырех задержанных. "Одна из них - жена убитого разыскиваемого. Остальные - знакомые по городу, не принимавшие никакого участия в нападении и не знавшие о нём, в связи с чем некоторые из них являлись по вызову добровольно. При этом нескольких из них задержали и арестовали, а нескольких отпустили, допросив как свидетелей", - добавил адвокат.

В следственном управлении СК РФ по региону отказались комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что 4 апреля, примерно в 00:27 по местному времени, в Астрахани неизвестные совершили вооруженное нападение на двух сотрудников ДПС, которые приехали на оформление ДТП. Злоумышленники произвели несколько выстрелов, в результате которых полицейские скончались на месте. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, семь человек были объявлены в розыск, из них четверо (основные) - в международный.

По данным пресс-службы регионального УМВД, 6 апреля эти же преступники напали на бойцов Росгвардии, трое полицейских были ранены. Позже стало известно, что четверо преступников были ликвидированы в рамках спецоперации.