Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Несколько человек задержано по делу об убийстве полицейских в Астрахани

Происшествия
14 апреля, 22:28 UTC+3 АСТРАХАНЬ /Корр. ТАСС, Елена Поротикова
Задержаны не менее четырех человек
Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТРАХАНЬ, 14 апреля. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Не менее четырех человек задержаны по делу об убийстве двух полицейских в Астрахани, которое произошло 4 апреля. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из задержанных Мурад Велиханов.

Читайте также новости по теме:
Убийство полицейских в Астрахани
© Валерий Шарифулин/ТАСС
СК объявил в розыск четырех причастных к убийству полицейских в Астрахани
МВД объявило награду в 1 млн руб. за информацию об убийцах полицейских в Астрахани
Двое подозреваемых в убийстве сотрудников ГИБДД в Астрахани задержаны

"Они арестованы не на основании доказанной причастности, а просто как лица, контактировавшие по религиозной линии с напавшими на полицейских. Они познакомились недавно, посещая мечеть. Статья у них у всех общая, дежурная: "Пособничество в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов", то есть в рамках основного дела", - уточнил Велиханов.

Он заметил, что ему известно по крайней мере о четырех задержанных. "Одна из них - жена убитого разыскиваемого. Остальные - знакомые по городу, не принимавшие никакого участия в нападении и не знавшие о нём, в связи с чем некоторые из них являлись по вызову добровольно. При этом нескольких из них задержали и арестовали, а нескольких отпустили, допросив как свидетелей", - добавил адвокат.

В следственном управлении СК РФ по региону отказались комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что 4 апреля, примерно в 00:27 по местному времени, в Астрахани неизвестные совершили вооруженное нападение на двух сотрудников ДПС, которые приехали на оформление ДТП. Злоумышленники произвели несколько выстрелов, в результате которых полицейские скончались на месте. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, семь человек были объявлены в розыск, из них четверо (основные) - в международный.

По данным пресс-службы регионального УМВД, 6 апреля эти же преступники напали на бойцов Росгвардии, трое полицейских были ранены. Позже стало известно, что четверо преступников были ликвидированы в рамках спецоперации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Убийство полицейских в Астрахани
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
2
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
3
Журнал Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году
4
AP: для применения супербомбы в Афганистане не требовалось разрешение Трампа
5
Юноша, получивший в Петербурге травму после взрыва, сам изготовил взрывное устройство
6
Угрозы из Вашингтона: смогут ли США уничтожить ядерные силы КНДР
7
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
Темы дня
Загрузка...
Реклама