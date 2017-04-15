В Петербурге задержан девятый подозреваемый по делу о вербовке в ИГ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Правоохранители задержали девятого подозреваемого по делу о вербовке в запрещенные в России террористические организации "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил ТАСС представитель управления СК РФ по Петербургу.

Ранее сообщалось о задержании и аресте восьмерых фигурантов этого дела. "Девятый задержан", - сказал представитель управления.

Собеседник агентства подчеркнул, что на данный момент нет оснований считать, что задержанные по этому делу причастны к теракту в Петербурге 3 апреля.

Ранее Октябрьский суд арестовал на два месяца восьмерых задержанных по делу о вербовке: уроженцев Киргизии, братьев Азизбека и Атабека Рустамовых, уроженцев Узбекистана Журабека Муратова, Уулу Исламбека Ойбека, уроженца Киргизии, гражданина РФ Бахадира Мадрахимова, уроженцев Узбекистана Ферузу Инакова и Шухрата Сатымбаева. По версии следствия, фигуранты дела с ноября 2015 года осуществляли в Санкт-Петербурге вербовку преимущественно выходцев из республик Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечения в деятельность террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Кроме того, задержанные стремились привлечь вербуемых к деятельности других незаконных вооруженных формирований, в том числе за границей.

Все они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.1 ч. 1 УК РФ ("Склонение, вербовка или вовлечение в террористическую деятельность").

Взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими при взрыве в петербургском метро признаны 102 человека. Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.