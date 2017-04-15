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Airbus-330 совершил в Красноярске экстренную посадку

Происшествия
15 апреля, 15:52 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 15, апреля. /ТАСС
27-летней пассажирке стало плохо
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КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Airbus-330 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс Токио - Москва, совершил незапланированную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново" из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 17:10 (13:10 мск) самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту "Емельяново" в связи с ухудшением самочувствия 27-летней пассажирки, гражданки РФ. Медики оказали ей помощь, судно совершило дозаправку и вылетело в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.

В 18:15 (14:15 мск) самолет вылетел в Москву.

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