Airbus-330 совершил в Красноярске экстренную посадку

КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Airbus-330 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс Токио - Москва, совершил незапланированную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново" из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В 17:10 (13:10 мск) самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту "Емельяново" в связи с ухудшением самочувствия 27-летней пассажирки, гражданки РФ. Медики оказали ей помощь, судно совершило дозаправку и вылетело в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.

В 18:15 (14:15 мск) самолет вылетел в Москву.