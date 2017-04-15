Airbus-330 совершил в Красноярске экстренную посадку

"Тоттенхэм" одержал седьмую победу подряд в чемпионате Англии по футболуСпорт 15 апреля, 16:25
ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 апреля, 16:22
ФХР не намерена вмешиваться в конфликт хоккейных федераций БашкортостанаСпорт 15 апреля, 16:13
ФХР поддержит любое решение новокузнецкого "Металлурга" относительно будущего в КХЛСпорт 15 апреля, 15:36
118 лет по Москве: парад трамваев на Чистопрудном бульвареОбщество 15 апреля, 15:32
КХЛ: судья верно засчитал победную шайбу СКА в четвертом матче Кубка ГагаринаСпорт 15 апреля, 15:24
Гавриков: челябинцы заслужили праздник, который им подарили российские хоккеистыСпорт 15 апреля, 15:22
Самый дешевый билет на боксерский бой Ковалев - Уорд будет стоить $255Спорт 15 апреля, 15:14
Президент ФК "Урал" не видит проблем в введении внесоревновательного допинг-контроляСпорт 15 апреля, 15:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Airbus-330 авиакомпании "Аэрофлот", совершавший рейс Токио - Москва, совершил незапланированную посадку в красноярском аэропорту "Емельяново" из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
"В 17:10 (13:10 мск) самолет "Аэрофлота" приземлился в аэропорту "Емельяново" в связи с ухудшением самочувствия 27-летней пассажирки, гражданки РФ. Медики оказали ей помощь, судно совершило дозаправку и вылетело в пункт назначения", - сказали в пресс-службе.
В 18:15 (14:15 мск) самолет вылетел в Москву.