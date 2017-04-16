Около 20 человек погибли в Шри-Ланке из-за обрушения горы горящего мусора

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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Евгения Кармалито/. Порядка 20 человек погибли в результате обрушения горящей мусорной свалки на северо-востоке столицы Шри-Ланки. Об этом сообщила полиция Коломбо.
По данным правоохранительных органов, спасательные работы на месте трущобного квартала Колоннавала, на который в минувшую пятницу обрушилась горящая гора мусора весом в несколько тысяч тонн и высотой свыше 91 метра, завершены. Под руинами и в дымящихся завалах найден 21 погибший, еще как минимум трое числятся пропавшими без вести, однако шансов найти их живыми практически не осталось, свыше 40 человек получили ожоги. В Национальной больнице Коломбо, по словам ее пресс-секретаря Пушпы Сойса, в критическом состоянии находятся двое пострадавших.
Полиция усилила патрулирование в районе бедствия после сообщений о грабежах и заявила, что арестовала 18 человек, подозреваемых в мародерстве. Разрушены 145 домов, частично повреждены еще около сотни строений, работы по разбору завалов продолжают свыше 400 военнослужащих. Более 600 человек получили временное убежище в государственной школе в этом районе.
Как отмечают местные политики, совсем недавно парламент страны предупредил, что 23 млн тонн мусора на свалке в Колоннаве представляет серьезную угрозу для здоровья и жизни людей, проживающих в опасной близости от нее. По их словам, "произошедшее - не стихийное бедствие, а техногенная катастрофа, вызванная явной небрежностью муниципальных властей". Ежедневно на свалку свозилось около 800 тонн мусора. Жители района многократно проводили акции протеста с требованием закрыть свалку или перенести ее в другое место.