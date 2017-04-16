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Boeing 737 выкатился за пределы рулежной дорожки во Внукове

Происшествия
16 апреля, 21:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
В результате инцидента никто не пострадал
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Пассажирский самолет Boeing 737 грузинской авиакомпании Georgian Airways, выполнявший рейс Тбилиси - Внуково, выкатился за пределы рулежной дорожки. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе столичного аэропорта.

Ранее ряд СМИ сообщили, что самолет во Внукове выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

"Boeing 737 авиакомпании Georgian Airways выкатился за пределы рулежной дорожки, а не взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и экипаж не пострадали, пассажиры были доставлены в терминал. На работе аэропорта Внуково эта ситуация не отразилась: сейчас используется другая взлетно-посадочная полоса, не примыкающая к данной рулежной дорожке", - сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Как отметили в пресс-службе, самолет выкатился всего на 2-3 метра и не получил значительных повреждений. В настоящее время соответствующие службы Внукова буксируют самолет на стоянку.

В полном объеме рулежная дорожка, где произошел инцидент, заработает около полуночи, сообщили ТАСС в аэропорту.

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