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В США разыскивают мужчину, который транслировал убийство через Facebook Live

Происшествия
17 апреля, 1:11 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Мужчина также заявил через соцсеть, что "совершил множество других убийств"
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НЬЮ-ЙОРК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Полиция американского города Кливленд (штат Огайо) разыскивает мужчину, который, как заявляют правоохранительные органы, лишил жизни человека, транслируя убийство в прямом эфире через социальную сеть Facebook. Об этом сообщили представители городского полицейского управления.

По их данным, разыскиваемого мужчину зовут Стив Стивенс. Как отмечают в полиции, он "вел трансляцию убийства через Facebook Live". Имя жертвы не раскрывается.

Согласно данным агентства Associated Press (AP), сохраненное видео преступления, размещенное Стивенсом на его странице в Facebook, было удалено спустя примерно три часа после публикации.

Как рассказали в полиции, мужчина также заявил через соцсеть, что "совершил множество других убийств", однако достоверность этих утверждений не подтверждена.

Власти распространили приметы подозреваемого, подчеркивая, что Стивенс крайне опасен и, скорее всего, вооружен. По имеющимся данным, он перемещается на автомобиле. Полиция просит местных жителей проявлять бдительность.

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