Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию

Происшествия
17 апреля, 11:24 дата обновления: 17 апреля, 11:31 UTC+3
Спецслужбы изъяли более 230 единиц оружия, в том числе 43 автомата, и авиапушку
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Снимок с видео ФСБ России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о перекрытии канала поставки в РФ оружия из стран Евросоюза и с Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Необходимые следственные действия в отношении 54 ранее выявленных и задокументированных членов указанной группы прошли в 24 субъектах России.

В результате изъято 232 единицы оружия: 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов и авиационная пушка времен Великой Отечественной войны.

"В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие: 18 пулеметов ("Максим", РПД, МГ-43, РГГК), 43 автомата (АКСУ, АКМ, АК-74, АК-47, МП-43), 29 пистолетов-пулеметов (ППШ, МП-40, ППД, МП-5, "Кедр", "Витязь", Томпсона), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов (Наган, ТТ, ПМ, П-38, "Беретта", Маузер, Коровина, Вальтер, Люгер, Марголина), авиационная пушка времен Великой Отечественной войны, более 180 основных частей к огнестрельному оружию", - уточнили в ЦОС. Кроме того, изъято свыше 16 тыс. боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 кг взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения, а также поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.

Также были закрыты три мастерские по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы, также продолжаются мероприятия по перекрытию других каналов поставки оружия и его компонентов из-за рубежа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
3
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
4
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Семья в Кузбассе обвиняется в истязании опекаемых детей и убийстве одного из них
7
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
Темы дня
Загрузка...
Реклама