ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о перекрытии канала поставки в РФ оружия из стран Евросоюза и с Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Необходимые следственные действия в отношении 54 ранее выявленных и задокументированных членов указанной группы прошли в 24 субъектах России.

В результате изъято 232 единицы оружия: 18 пулеметов, 43 автомата, 29 пистолетов-пулеметов, 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов и авиационная пушка времен Великой Отечественной войны.

"В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято боевое и модернизированное, а также подготовленное к восстановлению боевых характеристик оружие: 18 пулеметов ("Максим", РПД, МГ-43, РГГК), 43 автомата (АКСУ, АКМ, АК-74, АК-47, МП-43), 29 пистолетов-пулеметов (ППШ, МП-40, ППД, МП-5, "Кедр", "Витязь", Томпсона), 45 карабинов, винтовок и ружей, 97 пистолетов и револьверов (Наган, ТТ, ПМ, П-38, "Беретта", Маузер, Коровина, Вальтер, Люгер, Марголина), авиационная пушка времен Великой Отечественной войны, более 180 основных частей к огнестрельному оружию", - уточнили в ЦОС. Кроме того, изъято свыше 16 тыс. боеприпасов различного калибра, 15 ручных осколочных гранат, более 21 кг взрывчатых веществ, наркотические вещества растительного происхождения, а также поддельные бланки разрешений на приобретение огнестрельного оружия, боеприпасов.

Также были закрыты три мастерские по изготовлению боеприпасов и модернизации огнестрельного оружия.

Проводятся дополнительные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия по процессуальному закреплению противоправной деятельности членов преступной группы, также продолжаются мероприятия по перекрытию других каналов поставки оружия и его компонентов из-за рубежа.