Полиция Москвы изъяла более 100 кг наркотиков у задержанных в марте супругов

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции изъяли более 100 кг различных наркотиков у ранее задержанной супружеской пары. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ходе проведенных обысков в рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакеты из полимерного материала с порошкообразным веществом, растительным веществом, растительным прессованным веществом, а также таблетки. Проведенное исследование показало, что изъятое является гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД общей массой около 108 килограммов", - сообщила она.
Супруги были задержаны 27 марта. На 21-м км Калужского шоссе сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управляла 29-летняя женщина, в машине также находился ее 22-летний супруг. При досмотре машины в багажном отсеке было обнаружено более 9 кг героина, гашиша, кокаина, амфетамина и марихуаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Оба его фигуранта арестованы.