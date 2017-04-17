Полиция Москвы изъяла более 100 кг наркотиков у задержанных в марте супругов

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции изъяли более 100 кг различных наркотиков у ранее задержанной супружеской пары. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе проведенных обысков в рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакеты из полимерного материала с порошкообразным веществом, растительным веществом, растительным прессованным веществом, а также таблетки. Проведенное исследование показало, что изъятое является гашишем, кокаином, марихуаной, амфетамином и таблетками ЛСД общей массой около 108 килограммов", - сообщила она.

Супруги были задержаны 27 марта. На 21-м км Калужского шоссе сотрудники ДПС остановили автомобиль, которым управляла 29-летняя женщина, в машине также находился ее 22-летний супруг. При досмотре машины в багажном отсеке было обнаружено более 9 кг героина, гашиша, кокаина, амфетамина и марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оба его фигуранта арестованы.