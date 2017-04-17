Повреждение кабеля оставило без интернета 80 тыс. жителей Камчатки, Магадана и Сахалина

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Повреждение магистрального кабеля "Ростелекома" оставило в понедельник без интернета более 80 тыс. абонентов в Камчатском крае, в Магаданской и Сахалинской областях, сообщил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

"Устранение аварии на ВОЛС "Ростелекома" займет не менее 2 часов", - написал он в своем Twitter.

По информации "Ростелекома", кабель был поврежден в понедельник утром. "17 апреля в 08:36 (по московскому времени) был поврежден магистральный кабель "Ростелекома" на участке Селихино-Ягодное Хабаровского края", - сообщили ТАСС в "Ростелекоме".

Там добавили, что ситуация не связана с подводной ВОЛС, авария произошла в районе Хабаровска. Работы по восстановлению связи уже ведутся, о сроках восстановления связи будет сообщено дополнительно, сказали в "Ростелекоме".

В глухой тайге

Сахалин, Магадан и Камчатка обеспечены интернетом за счет оптоволоконной линии связи. Протяженность линии составляет около 2 тыс. км по дну Охотского моря. С октября 2016 года жители Петропавловска-Камчатского, Елизовского, Усть-Камчатского, Мильковского районов и части Усть- Большерецкого района имеют доступ к высокоскоростному интернету на скорости до 20 мегабит в секунду.

Как прокомментировал ситуацию журналистам Никифоров, повреждение кабеля произошло достаточно далеко от Хабаровска, в глухой тайге. "Там очень сложная погода, это глухая тайга. Туда выдвинулись три бригады из разных населенных пунктов, примерно в 12:50 по Москве первая бригада добралась до этой аварии. Коллеги добирались туда не менее трех часов, и другие бригады туда выдвигаются", - сказал он.

Он добавил, что авария "достаточно серьезная", и она показывает, что всегда должен быть зарезервированный канал.

"Если б у нас был готов наземный маршрут Якутск - Магадан, то связь на Магадан - Сахалин - Камчатка шла бы таким путем и не было бы этой проблемы. Просто у нас это периферийные части системы связи, где у нас нет резервных маршрутов", - сказал министр.