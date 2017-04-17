Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Арестованный по делу о теракте в Петербурге обжаловал арест

Происшествия
17 апреля, 15:08 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, апреля. /ТАСС
Всего по делу о теракте задержаны восемь подозреваемых: шесть человек - в Санкт-Петербурге, двое - в Москве
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об аресте одного из фигурантов уголовного дела о теракте в петербургском метро 3 апреля, унесшем жизни 14 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Городского суда.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мирзаалимова М. Д.", - говорится в сообщении.

Через несколько дней после теракта в Петербурге Следственный комитет России сообщил о задержании восьми подозреваемых по делу о теракте в метро: 6 человек были задержаны в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. В местах их проживания изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" петербургского метрополитена, огнестрельное оружие, боеприпасы.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьями "Совершение теракта, повлекшего смерть двух и более лиц" и "Незаконное приобретение взрывчатых веществ" УК РФ. Все они были арестованы по решению судов.

Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В теракте погибли 14 человек и сам террорист-смертник, пострадали более 100. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракт в метро Санкт-Петербурга
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
2
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
3
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
4
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама