Арестованный по делу о теракте в Петербурге обжаловал арест

Патриарх и мэр Москвы приняли участие в отливке колокола на фестивале "Пасхальный дар"Общество 17 апреля, 15:28
Документальные фильмы об активистах покажут в МосквеСоциальная ответственность 17 апреля, 15:25
Жителей Казани призывают принять участие в благотворительном квесте помощи селуНовости партнеров 17 апреля, 15:18
В Бурятии выписаны 11 из 12 подростков, госпитализированных с признаками отравленияСибирь 17 апреля, 15:15
Письмо Хемингуэя с признанием в любви к Марлен Дитрих выставлено на аукцион за $30 тысячКультура 17 апреля, 15:15
Необходимые для Гран-при "Формулы-1" изменения внесены на трассе "Сочи Автодром"Спорт 17 апреля, 15:13
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынкеЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:10
Хабаровским промышленным паркам необходимо максимально разгрузить инвесторовЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:00
Первый губернатор Свердловской области Россель поддержит Куйвашева на выборах в сентябреНовости Урала 17 апреля, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об аресте одного из фигурантов уголовного дела о теракте в петербургском метро 3 апреля, унесшем жизни 14 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Городского суда.
"Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мирзаалимова М. Д.", - говорится в сообщении.
Через несколько дней после теракта в Петербурге Следственный комитет России сообщил о задержании восьми подозреваемых по делу о теракте в метро: 6 человек были задержаны в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. В местах их проживания изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" петербургского метрополитена, огнестрельное оружие, боеприпасы.
Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьями "Совершение теракта, повлекшего смерть двух и более лиц" и "Незаконное приобретение взрывчатых веществ" УК РФ. Все они были арестованы по решению судов.
Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В теракте погибли 14 человек и сам террорист-смертник, пострадали более 100. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания".