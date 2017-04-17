Арестованный по делу о теракте в Петербурге обжаловал арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Невский районный суд Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об аресте одного из фигурантов уголовного дела о теракте в петербургском метро 3 апреля, унесшем жизни 14 человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Городского суда.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мирзаалимова М. Д.", - говорится в сообщении.

Через несколько дней после теракта в Петербурге Следственный комитет России сообщил о задержании восьми подозреваемых по делу о теракте в метро: 6 человек были задержаны в Санкт-Петербурге, двое - в Москве. В местах их проживания изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции "Площадь Восстания" петербургского метрополитена, огнестрельное оружие, боеприпасы.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного статьями "Совершение теракта, повлекшего смерть двух и более лиц" и "Незаконное приобретение взрывчатых веществ" УК РФ. Все они были арестованы по решению судов.

Взрыв произошел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В теракте погибли 14 человек и сам террорист-смертник, пострадали более 100. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания".