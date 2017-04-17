Росавиация проведет проверку из-за отказа "Победы" перевозить ребенка с ДЦП

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Росавиация проводит проверку информации об отказе в допуске на рейс авиакомпании "Победа" ребенка, страдающего детским церебральным параличом (ДЦП), сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Росавиация считает необходимым самым тщательным образом разобраться в причинах случившегося. С привлечением контрольно-надзорных органов Росавиация осуществит проверку причин и обстоятельств этого безобразного случая, являющегося беспрецедентным на фоне тех усилий, которые предпринимаются общественными организациями, правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти по созданию безбарьерной, максимально комфортной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, инцидент произошел 14 апреля 2017 года. Двухлетний ребенок и его мать должны были вылететь рейсом PBD 407 Внуково (Москва) - Кольцово (Екатеринбург). В ведомстве отмечают, что пассажирка заблаговременно проинформировала авиакомпанию "Победа" о перевозке страдающего серьезным недугом ребенка и своевременно приехала на регистрацию. При этом сотрудник компании отказал матери и ее ребенку в регистрации на рейс, объяснив отказ якобы произошедшим "сбоем в программе по списку пассажиров", сообщили в Росавиации. В пресс-релизе уточняется, что представитель "Победы" предложил им вылететь рейсом другой авиакомпании из Шереметьева утром 15 апреля.