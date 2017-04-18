Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВС приравнял адресатов нелегальных товаров к контрабандистам

Происшествия
18 апреля, 11:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Кроме того, ВC погстановил, что автомобили, специально оборудованные для перевозки контрабанды, подлежат конфискации как орудия преступления
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Получатель контрабандного товара по международной почте должен привлекаться к ответственности за контрабанду. Такое разъяснение дал пленум Верховного суда (ВС) РФ в подготовленном постановлении "О судебной практике по делам о контрабанде". 

В частности, это касается тех, кто "оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного товара". При этом, как отмечается, он не может считаться организатором контрабанды.

Если нелегальные товары доставляются заказным письмом, бандеролью, мелким пакетом, то считается, что преступление было совершено в месте международного почтового обмена. В случае отправки предмета контрабанды простым международным почтовым отправлением, установить точное место перемещения через границу невозможно, "то местом совершения преступления следует считать: почтовый адрес получателя - в случае, когда почтовое отправление получено адресатом; адрес почтовой организации - в случае, когда почтовое отправление вручено получателю в почтовой организации или изъято в ней сотрудниками правоохранительных органов". 

При этом если законный владелец признан виновным в контрабанде, то предметы контрабанды подлежат конфискации.

Смотрите также
Президент России Владимир Путин во время выступления на IX Всероссийском съезде судей
Путин: правовое поле в России меняется слишком быстро, что порой создает проблемы

Автомобили контрабандистов

Автомобили, специально оборудованные для перевозки контрабанды, согласно постановлению, подлежат конфискации как орудия преступления. "Если принадлежащее виновному (в контрабанде - прим. ТАСС) транспортное средство было оборудовано специальными хранилищами для сокрытия товаров или иных предметов при перемещении их через таможенную границу или государственную границу (тайниками, изготовленными в целях сокрытия товаров, а также оборудованными и приспособленными на транспортных средствах в этих же целях конструктивными емкостями и предметами), то оно рассматривается в качестве орудия преступления и подлежит конфискации", - говорится в разъяснении пленума судьям.

В 2011 году общая статья о контрабанде была исключена из Уголовного кодекса и переведена в разряд административных правонарушений. Уголовно наказуемыми остаются контрабанда наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ), алкогольной либо табачной продукции (ст. 200.2), контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биоресурсов (ст. 226.1) и контрабанда наркотиков и психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ).

Смотрите также

За два года уголовный закон РФ в три раза больше ужесточали, чем смягчали
Медведев утвердил концепцию "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)"
Верховный суд РФ отметил снижение числа уголовных дел в отношении предпринимателей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобрнауки по итогам конкурсного отбора назвало 22 опорных вуза
2
Режиссер "Матильды" назвал "бесполезной дискуссией" претензии Поклонской
3
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
4
Источник: делегация из РФ едет в Египет обсуждать сделку по оборудованию для "Мистралей"
5
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
6
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
7
В Москве задержан мужчина, стрелявший на парковке в своего знакомого
Темы дня
Загрузка...
Реклама