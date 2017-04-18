ВС приравнял адресатов нелегальных товаров к контрабандистам

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Получатель контрабандного товара по международной почте должен привлекаться к ответственности за контрабанду. Такое разъяснение дал пленум Верховного суда (ВС) РФ в подготовленном постановлении "О судебной практике по делам о контрабанде".
В частности, это касается тех, кто "оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного товара". При этом, как отмечается, он не может считаться организатором контрабанды.
Если нелегальные товары доставляются заказным письмом, бандеролью, мелким пакетом, то считается, что преступление было совершено в месте международного почтового обмена. В случае отправки предмета контрабанды простым международным почтовым отправлением, установить точное место перемещения через границу невозможно, "то местом совершения преступления следует считать: почтовый адрес получателя - в случае, когда почтовое отправление получено адресатом; адрес почтовой организации - в случае, когда почтовое отправление вручено получателю в почтовой организации или изъято в ней сотрудниками правоохранительных органов".
При этом если законный владелец признан виновным в контрабанде, то предметы контрабанды подлежат конфискации.
Автомобили, специально оборудованные для перевозки контрабанды, согласно постановлению, подлежат конфискации как орудия преступления. "Если принадлежащее виновному (в контрабанде - прим. ТАСС) транспортное средство было оборудовано специальными хранилищами для сокрытия товаров или иных предметов при перемещении их через таможенную границу или государственную границу (тайниками, изготовленными в целях сокрытия товаров, а также оборудованными и приспособленными на транспортных средствах в этих же целях конструктивными емкостями и предметами), то оно рассматривается в качестве орудия преступления и подлежит конфискации", - говорится в разъяснении пленума судьям.
В 2011 году общая статья о контрабанде была исключена из Уголовного кодекса и переведена в разряд административных правонарушений. Уголовно наказуемыми остаются контрабанда наличных денежных средств (ст. 200.1 УК РФ), алкогольной либо табачной продукции (ст. 200.2), контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ, оружия, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биоресурсов (ст. 226.1) и контрабанда наркотиков и психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ).