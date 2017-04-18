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На востоке Турции разбился полицейский вертолет, на борту которого были 12 человек

Происшествия
18 апреля, 14:04 UTC+3
По информации телеканала Haberturk, авария произошла в провинции Тунджели
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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Murad Sezer, архив

На востоке Турции разбился полицейский вертолет, на борту которого находились 12 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации телеканала Haberturk, авария произошла в провинции Тунджели.

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