На востоке Турции разбился полицейский вертолет, на борту которого были 12 человек

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На востоке Турции разбился полицейский вертолет, на борту которого находились 12 человек. Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации телеканала Haberturk, авария произошла в провинции Тунджели.