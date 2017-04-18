СК начал проверку после обнаружения тела художника Красавина в его квартире в Москве

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. СК проводит проверку по факту обнаружения тела художника Алексея Красавина в его квартире в центре Москвы.

"Вечером 14 апреля в квартире одного из жилых домов по улице Зацепский Вал было обнаружено тело хозяина квартиры 1956 года рождения. В ходе осмотра места происшествия видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти мужчины, не обнаружено", - сообщили в Главном следственном управлении СК по Москве.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

По данным информированного источника, погибшим является художник Творческого союза профессиональных художников Алексей Красавин.

Картины Красавина выставлены в музее М. Цветаевой в Елабуге, Музее современного искусства в Одессе, в частных коллекциях в России, Германии, Австрии, США, Индии, Бельгии, Франции.