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Цистерны с газом сошли с рельсов под Тверью

Происшествия
18 апреля, 20:34 UTC+3 ТВЕРЬ ТВЕРЬ 18, апреля. /ТАСС
В результате инцидента розлива газа и опрокидывания вагонов не произошло, пострадавших нет
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ТВЕРЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Цистерны грузового поезда сошли с рельсов в Торопецком районе Тверской области. Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону, в результате происшествия с путей сошли пять вагонов, в том числе две цистерны с сжиженным пропаном.

"Около 17:00 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сходе с рельсов грузовых вагонов в Торопецком районе", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, инцидент произошел на тупиковой ветке, ведущей к промышленному предприятию. "В результате инцидента розлива газа и опрокидывания вагонов не произошло, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС, решается вопрос о привлечении пожарного поезда со станции Ржев для ликвидации последствий аварии", - уточнили в пресс-службе регионального УМЧС.

Происшествие не нарушило график движения поездов на Октябрьской железной дороге, так как ветка, где произошло ЧП, является второстепенной. Всего к ликвидации происшествия привлечен 21 человек от МЧС России, используются 7 единиц специальной техники.

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