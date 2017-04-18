Цистерны с газом сошли с рельсов под Тверью

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ТВЕРЬ, 18 апреля. /ТАСС/. Цистерны грузового поезда сошли с рельсов в Торопецком районе Тверской области. Как уточнили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по региону, в результате происшествия с путей сошли пять вагонов, в том числе две цистерны с сжиженным пропаном.
"Около 17:00 мск в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о сходе с рельсов грузовых вагонов в Торопецком районе", - сообщили в ведомстве.
Там добавили, инцидент произошел на тупиковой ветке, ведущей к промышленному предприятию. "В результате инцидента розлива газа и опрокидывания вагонов не произошло, пострадавших нет. На месте работают сотрудники МЧС, решается вопрос о привлечении пожарного поезда со станции Ржев для ликвидации последствий аварии", - уточнили в пресс-службе регионального УМЧС.
Происшествие не нарушило график движения поездов на Октябрьской железной дороге, так как ветка, где произошло ЧП, является второстепенной. Всего к ликвидации происшествия привлечен 21 человек от МЧС России, используются 7 единиц специальной техники.