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Три человека получили травмы при аварийной посадке вертолета на Камчатке

Происшествия
19 апреля, 3:45 дата обновления: 19 апреля, 4:26 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 19, апреля. /ТАСС
Двое пострадавших - туристы из Франции и США - доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате аварийной посадки вертолета на Камчатке, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

"По данным следствия, сегодня около 11 часов (местное время) в районе вулкана Мутновский (Елизовский район) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ООО "Витязь-аэро". На борту вертолета находилось 20 человек, по предварительным данным, трое пострадали, погибших нет", - говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших доставят в краевую больницу имени Лукашевского, сообщила пресс-служба краевого правительства. По факту происшествия проводится проверка. 

Дальневосточный транспортный прокурор поручил организовать проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили в надзорном ведомстве. "Ситуация находится на контроле", - сказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что двое пострадавших - туристы из Франции и США - доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.

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