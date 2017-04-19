Три человека получили травмы при аварийной посадке вертолета на Камчатке

"Известия": все регионы РФ к концу мая получат препараты для терапии при ВИЧОбщество 19 апреля, 5:03
Экс-глава Microsoft создает базу данных для отслеживания расходов правительства СШАЭкономика и бизнес 19 апреля, 4:58
Передача Радулова не спасла "Монреаль" от проигрыша "Рейнджерс" в матче плей-офф НХЛСпорт 19 апреля, 4:52
Трамп полагает, что у американцев есть основания опасаться ядерной войны с КНДРМеждународная панорама 19 апреля, 4:34
Верховный суд РФ отказал Хорошавину и его семье в рассмотрении жалоб об изъятии имуществаПроисшествия 19 апреля, 4:16
Guardian: Пентагон рассматривает возможность сбивать ракеты КНДР во время испытанийМеждународная панорама 19 апреля, 2:57
"Известия": ВТБ 24 намерен сэкономить 3 млрд руб. благодаря безбумажным офисамЭкономика и бизнес 19 апреля, 2:37
Зидан: "Реал" заслуженно обыграл "Баварию" и вышел в полуфинал Лиги чемпионовСпорт 19 апреля, 2:16
США перебросят в Европу еще несколько F-35А на этой неделеМеждународная панорама 19 апреля, 1:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Три человека получили травмы в результате аварийной посадки вертолета на Камчатке, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
"По данным следствия, сегодня около 11 часов (местное время) в районе вулкана Мутновский (Елизовский район) совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ООО "Витязь-аэро". На борту вертолета находилось 20 человек, по предварительным данным, трое пострадали, погибших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Пострадавших доставят в краевую больницу имени Лукашевского, сообщила пресс-служба краевого правительства. По факту происшествия проводится проверка.
Дальневосточный транспортный прокурор поручил организовать проверку исполнения законодательства о безопасности полетов, сообщили в надзорном ведомстве. "Ситуация находится на контроле", - сказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что двое пострадавших - туристы из Франции и США - доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней тяжести.